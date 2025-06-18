Силы ПВО за ночь сбили 48 БПЛА над регионами России

В течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью, сообщило Минобороны. По его данным, еще 11 дронов сбили над Курской областью, 10 — над Орловской, 5 — над Белгородской, 3 — над Тульской областью. По два БПЛА сбито над Калужской и Московской областями, один — над Липецкой областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в Telegram, что пострадавших и разрушений нет. Об отсутствии жертв также сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Власти остальных регионов ночные атаки пока никак не комментировали.