Обвиняемые в терроризме супруги Туриевы не признали свою вину в суде

Во 2-м Западном окружном военном суде началось слушание по делу о терактах. Обвиняемые Максим Косяченко и супруги Дмитрий и Татьяна Туриевы (все трое внесены в перечень террористов) не признали свою вину, передает корреспондент ТАСС.

Трем гражданам России вменяют в вину теракты на инфраструктуре РЖД, минирование объектов ВС РФ и атаку с помощью БПЛА на военный аэродром в августе 2023 года. По версии следствия, они получали задания от ГУР Минобороны Украины через мессенджеры Viber и Telegram.

«Категорически отрицаю, что эти действия были направлены на террористические действия»,— заявил Дмитрий Туриев в ответ на соответствующий вопрос суда. Как сообщили «РИА Новости», мужчина признал лишь, что «отправлял сим-карты».

Как писал «Ъ» ранее, Максима Косяченко и Татьяну Туриеву задержали в 2023 году по делу о теракте на двух железнодорожных объектах. Атака на военный аэродром и минирование объектов ВС РФ стали частью обвинения позднее. Все эти эпизоды следствие в итоге объединило в одно производство.

В обвинительном заключении прокурора проговаривается, что фигуранты «вступили в организованную преступную группу» не позднее октября 2022 года. По данным правоохранительных органов, они совершали теракты (п. «а» и «б» ч. 2 ст. 205 УК РФ) в Белгородской и Брянской областях. Конкретные названия и местоположения объектов, которые подверглись атакам, не разглашаются. Слушание прошло в закрытом формате.

Как пишет ТАСС, 45-летняя Татьяна Туриева работала косметологом, а 28-летний Максим Косяченко — детским тренером в московском фитнес-клубе. У Туриевых остался малолетний сын. Опеку над на ним оформил отец Дмитрия Туриева.

Степан Мельчаков