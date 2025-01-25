Фигурантов дела о теракте на двух объектах РЖД обвинили в минировании аэродрома

Россиян Максима Косяченко и Татьяну Туриеву, которых задержали в 2023 году по делу о теракте на двух железнодорожных объектах, обвинили в атаке на военный аэродром с использованием БПЛА. Также их дело дополнили эпизодами минирования объектов ВС РФ, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Указывается, что преступление было совершено 16 августа 2023 года. Причастность обвиняемых доказывают свидетельские показания, цитирует ТАСС материалы дела. По новым эпизодам возбудили уголовное дело о теракте (ч. 2 ст. 205 УК РФ). Также в деле могут появиться новые фигуранты.

Максима Косяченко и Татьяну Туриеву задержали в сентябре 2023 года. По данным следствия, они получили задание от Главного управления разведки Украины по Viber и Telegram на совершение терактов на двух объектах железной дороги. Их обвинили в теракте (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ), срок их ареста неоднократно продлевал Басманный райсуд Москвы. В августе 2024 года фигурантам было предъявлено обвинение.