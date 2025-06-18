Сбер и ГК «Развитие» расширяют сотрудничество в развитии внутреннего туризма

Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников и представитель по доверенности СЗ «АН Инвестиции» группы компаний «Развитие» Валерий Русов подписали соглашение о сотрудничестве в реализации в городе-курорте Анапе первой очереди гостиничного комплекса «Николай I».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «СберБанк» Фото: ПАО «СберБанк»

Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка: «Черноморское побережье остается востребованным для покупки недвижимости у людей со всей страны. Вместе с "Развитием" мы уже запустили здесь ряд важных инвестпроектов. Объем полученной от Сбера кредитной поддержки группе компаний в рамках проектного финансирования уже превышает 4,2 млрд рублей. В планах — большая совместная работа по развитию рынков комфортной недвижимости и внутреннего туризма на юге России».

Валерий Русов, представитель по доверенности СЗ «АН Инвестиции» группы компаний «Развитие»: «Вместе со Сбером до 2028 года мы планируем реализовать целый ряд девелоперских проектов на побережье Черного моря. Весной этого года расширили партнерство еще одним важным для нашей группы компаний проектом: планируем к концу 2028 года при поддержке Сбера построить в Анапе комплекс почти на 500 номеров суммарной стоимостью 12 млрд рублей».