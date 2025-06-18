СвЖД создала более 1 тыс. километров противопожарных полос вдоль путей

На Свердловской железной дороге организовано более 1 тыс. км минерализованных полос вдоль железнодорожных путей для обеспечения противопожарной безопасности в период сухой и жаркой погоды, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СвЖД Фото: Пресс-служба СвЖД

Опашка земельных участков в приоритетном порядке проводится в местах, где железная дорога непосредственно граничит с лесными массивами и особо охраняемыми природными территориями. Такие полосы будут препятствовать распространению возможных природных пожаров на инфраструктуру железной дороги.

Кроме того, продолжается работа по очистке полосы отвода от горючих материалов, убрана сухая древесно-кустарниковая растительность на протяжении более 500 км. Для защиты инфраструктуры СвЖД от огня на ключевых станциях расположен 21 пожарный поезд, в состав которых на летний период включены дополнительные цистерны-водохранилища.

Напомним, особый противопожарный режим действует на территории Свердловской области с 19 апреля. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге с начала пожароопасного сезона площадь ландшафтных пожаров снизилась в 42,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Полина Щуцкая