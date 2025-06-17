Площадь ландшафтных пожаров в Екатеринбурге сократилась в 42 раза
В Екатеринбурге с начала пожароопасного сезона площадь ландшафтных пожаров снизилась в 42,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе администрации города.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Всего с начала сезона зафиксировано 18 ландшафтных пожаров общей площадью 0,2 га. В прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 19 возгораний на площади 8,9 га. Кроме того, зафиксирован один лесной пожар на площади 1,14 га (в прошлом году — 4 возгорания на площади 1,79 га).
В Екатеринбурге продолжает действовать особый противопожарный режим, запрещающий посещение лесов и торфяников, разведение открытого огня (за исключением объектов общепита), сжигание мусора и использование пиротехники.
Напомним, особый противопожарный режим действует на территории Свердловской области с 19 апреля. Ранее требования особого противопожарного режима на праздничных выходных в июне в Свердловской области были нарушены жителями более 180 раз.