Московская патриархия направила в ГД предложения по защите религиозных символов

Правовое управление Московской патриархии направило в комитет Госдумы (ГД) по развитию гражданского общества поправки к законопроекту о защите религиозных символов. Проект запрещает использовать изображения храмов, мечетей и синагог без соответствующих религиозных символов, являющихся неотъемлемой частью этих сооружений. В Московской патриархии предлагают расширить запрет еще и на имитации культовых зданий — макеты и игрушки-конструкторы.

О предложенных патриархией поправках ТАСС рассказала глава комитета Яна Лантратова. По ее словам, такое предложение — «логичный шаг», ведь даже имитация культовых сооружений «может быть воспринята как насмешка над религиозными традициями, если религиозные символы намеренно убираются».

Проект поправок к закону «О свободе совести и о религиозных объединениях» подготовила межфракционная группа депутатов, включая Анну Кузнецову (ЕР), Петра Толстого (ЕР), Василия Пискарева (ЕР), Нину Останину (КПРФ) и Ирину Яровую (ЕР). Изображения зданий без религиозных символов, следует из документа, нельзя будет публиковать в СМИ, на государственных и муниципальных эмблемах, вывесках и в рекламе. В пояснительной записке к проекту говорится, что поправки поспособствуют «совершенствованию условий для добросовестного отношения общества и государства к традиционным духовным ценностям».

О реакции представителей различных конфессий на инициативу — в материале «Ъ» «Депутаты несут свой крест».

Полина Мотызлевская