Народную артистку Наталью Тенякову похоронят на Троекуровском кладбище

Прощание с актрисой МХТ имени Чехова Натальей Теняковой состоится 20 июня в театре, где она работала. После ее похоронят на Троекуровском кладбище, сообщили «РИА Новости» в театре.

Гражданская панихида пройдет в пятницу, начало — в 11:00. Затем состоится прощание в ритуальном зале Центральной клинической больницы №1. Актрису похоронят рядом с мужем Сергеем Юрским.

Народная артистка РФ Наталья Тенякова умерла сегодня в возрасте 80 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Госпожа Тенякова работала в МХТ имени Чехова с 1988 года. Исполняла роли в том числе в спектаклях «Кабала святош», «Вишневый сад», «Офелия боится воды», «Говорит Москва». Помимо этого снималась в кино, на ее счету более 40 ролей. Наиболее известна по роли бабы Шуры в кинофильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби» (1985 год).