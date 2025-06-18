Актриса Наталья Тенякова умерла от острой сердечной недостаточности

Причиной смерти народной артистки России Натальи Теняковой стала острая сердечная недостаточность. Об этом сообщил ее коллега по МХТ им. А. П. Чехова Андрей Давыдов.

«У нее случилась остановка сердца,— сказал господин Давыдов ТАСС.— Месяц назад ей было плохо, но она отказалась от госпитализации».

Наталья Тенякова умерла в ночь на 18 июня. Актриса в разные годы служила в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, Ленинградском БДТ, Театре имени Моссовета. С 1988 года состояла в труппе МХТ. Наиболее известной ролью в кино стала баба Шура в фильме «Любовь и голуби».

Екатерина Отрашкевич