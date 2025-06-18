Rutube, Premier и Yappy объединят в единую платформу в 2026 году

Видеохостинг Rutube, онлайн-кинотеатр Premier и соцсеть Yappy в первом полугодии 2026 году станут единой цифровой платформой. Площадки объединят под брендом Rutube. Об этом заявил гендиректор «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров.

«Платформа бурно развивается, это наш лидер, поэтому мы приняли абсолютно обоснованное решение уже пару лет назад»,— сказал господин Жаров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он добавил, что единая подписка для всех трех платформ уже способствует тому, чтобы пользователь привыкал к нововведениям.

Yappy трансформируется в Rutube Shorts, а онлайн-кинотеатр будет работать под названием Rutube Premier. По словам главы «Газпром-медиа холдинга», в день Rutube смотрят от 16 млн до 21 млн человек. В месяц — 80 млн.

Подробнее об объединении — в материале «Ъ» «Видеохостинг широкого назначения».

Елизавета Шмакова