Рособрнадзор: ЕГЭ на 100 баллов сдали уже более 5,7 тыс. школьников

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что ЕГЭ на 100 баллов сдали уже более 5,7 тыс. выпускников. Их число будет расти, так как впереди резервные дни и возможность пересдачи, добавил он.

Господин Музаев также сообщил, что в этом году с ЕГЭ удалили 600 человек, 189 из них — за использование телефонов. «Остальных — за шпаргалки и иные грубые нарушения, которые они выполнили. К сожалению, из года в год примерно одинаковая цифра»,— сказал глава ведомства на Петербургском международном экономическом форуме. Его слова приводит ТАСС.

В 2024 году, по данным господина Музаева, за весь основной период ЕГЭ, включая резервные дни, было удалено 880 человек. Из них 278 — за использование средств связи, 381 — за шпаргалки, 221 — по иным причинам.

Основной период ЕГЭ в 2025 году проходит с 23 мая по 4 июля. Пересдачи назначены на 3 и 4 июля. На участие в основном периоде экзамена зарегистрировано более 712 тыс. человек, из них 637 тыс.— выпускники нынешнего года.

Полина Мотызлевская