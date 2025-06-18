Северные реки России «подключат» к Северному морскому пути

К Северному морскому пути (СМП) подключат российские реки для обеспечения доступа товаропроизводителей к маршруту. Об этом сообщил глава Минтранса Роман Старовойт.

«Стоит задача по подключению северных рек к этому пути (СМП.— "Ъ")... чтобы обеспечить грузовую базу и доступ товаропроизводителей»,— пояснил министр в интервью «Известиям» на Петербургском международном экономическом форуме (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что предстоит многое сделать для развития СМП и Трансарктического транспортного коридора. Как уточнил господин Старовойт, 60% мировой торговли осуществляется за счет морских перевозок.

СМП должен стать ключевым участком Трансарктического транспортного коридора Санкт-Петербург—Мурманск—Архангельск—Владивосток. В мае президент Владимир Путин поручил разработать и утвердить финансово-экономическую и организационную модель формирования этого транспортного коридора.

О развитии СМП — в материале «Ъ» «Ледосбор».