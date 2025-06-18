Крупнейшие производители майнингового оборудования переносят мощности в США

Крупнейшие производители оборудования для майнинга криптовалют налаживают производственные мощности в США. Так компании реагируют на угрозы Дональда Трампа о введении высоких импортных пошлин на их продукцию, пишет Reuters. Речь идет о китайских компаниях Bitmain, Canaan и MicroBT, на долю которых приходится около 90% мирового рынка майнингового оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Bitmain, крупнейшая из них по объему продаж, запустила производство в США в декабре — сразу после победы на президентских выборах Дональда Трампа. Canaan запустила пилотное производство в США, чтобы избежать пошлин, о которых господин Трамп объявил 2 апреля. По его словам, эта инициатива носит экспериментальный характер, поскольку нестабильная ситуация с пошлинами не позволяет делать масштабные инвестиции в долгосрочное производство.

В апреле американский президент ввел в отношении товаров из КНР пошлины в размере 145%, Китай ответил тарифами в 125%. В мае страны договорились о взаимном сокращении пошлин на 90 дней, а в начале июня заключили торговую сделку. В отношении китайских товаров, поставляемых в США, теперь действуют пошлины в 55%, а на американские товары, экспортируемые в КНР,— 10-процентные тарифы. MicroBT сообщила Reuters, что «активно внедряет стратегию локализации в США», чтобы «избежать влияния тарифов».

Кирилл Сарханянц