АвтоВАЗ и «Авито Авто» подписали соглашение о сотрудничестве

АвтоВАЗ и «Авито Авто» будут совместно реализовывать проекты для анализа рыночной ситуации и проведения маркетинговых исследований. Компании заключили соглашение о стратегическом партнерстве на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил автопроизводитель.

Согласно пресс-релизу, АвтоВАЗ интегрирует данные об автомобилях Lada в сервис «Селект» от «Авито Авто». Также в карточках объявлений о продаже оригинальных запчастей Lada на «Авито» появится специальный бейдж, подтверждающий их гарантию качества. Предполагается развитие программы сертифицированных автомобилей Restart. Помимо этого компании запланировали провести обучение сотрудников дилерских центров и расширение присутствия дилерской сети на «Авито».

«В 2025 году доля машин отечественных брендов составила 25,8% среди всех предложений с пробегом на "Авито Авто", при этом Lada занимает лидирующую позицию — 82,2% от общего предложения»,— уточнил старший управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков.

О ситуации на российском авторынке — в материале «Ъ» «Стоки поехали вниз».