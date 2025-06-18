Власти Курской области планируют перейти в мессенджер MAX

В Курской области планируется перевод служебных коммуникаций органов власти в российский мессенджер MAX. Об этом «Ъ» сообщили в местном министерстве цифрового развития и связи. В министерстве добавили, что перевод состоится «после вступления в силу соответствующего федерального закона».

Напомним, на прошлой неделе Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о создании национального мессенджера. Приложение должно объединить функционал отечественных цифровых сервисов — государственных, финансовых, коммерческих. Председатель думского комитета по информационной политике Сергей Боярский накануне принятия закона говорил, что решение о том, какой именно мессенджер станет национальным, позже примет правительство РФ.

Мессенджер MAX разработала компания VK при поддержке Министерства цифрового развития и связи РФ. Сейчас приложение работает в тестовом режиме. Накануне мэры Краснодара и Новосибирска Евгений Наумов и Максим Кудрявцев анонсировали перевод в MAX внутренней переписки чиновников городских администраций. Чиновники объяснили, что переход на российский мессенджер связан с соображениями безопасности и вопросами информационного суверенитета.

Сергей Толмачев, Воронеж