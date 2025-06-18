Балахнинскую молодежную палату распустят из-за выхода большинства ее членов

Совет депутатов Балахнинского округа 19 июня рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий молодежной палаты, так как 11 из 14 оставшихся ее членов написали заявление о сложении полномочий, сообщается в материалах к заседанию совета депутатов. В марте из состава палаты исключили активистку Ангелину Тюрину, пожаловавшуюся на то, что балахнинская администрация не занималась благоустройством Кубенцевского некрополя с захоронениями участников Великой Отечественной войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно положению о палате, ее полномочия прекращаются, если в составе останется менее половины членов. В положении также прописано восемь поводов для прекращения полномочий члена палаты. Среди них: «Дискредитация молодежной палаты и органов власти Балахнинского муниципального округа».

Планово срок полномочий должен был прекратиться в октябре 2026 года.

«Есть такое слово – растление. Я воспринимаю прошедшие события именно так по отношению к нашим ребятам из молодежной палаты, к их сердцам. Многие ребята, поняв произошедшее, написали заявления на выход»,— прокомментировала на своей странице Ангелина Тюрина.

Как писал «Ъ-Приволжье», председатель заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин назвал глупым и неправильным решение об исключении Ангелины Тюриной. Он назвал ее одним из самых активных членов молодежной палаты Балахны и молодежного парламента региона.

Галина Шамберина