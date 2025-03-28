В палате напилили дров

Председатель заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин назвал глупым и неправильным решение об исключении активистки Ангелины Тюриной из молодежной палаты Балахнинского округа. Ранее муниципальные депутаты исключили ее за дискредитацию органов МСУ после того, как она публично пожаловалась на то, что балахнинская администрация не занималась благоустройством Кубенцевского некрополя с захоронениями участников Великой Отечественной войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: со страницы Ангелины Тюриной в соцсети Фото: со страницы Ангелины Тюриной в соцсети

Спикер заксобрания Евгений Люлин отреагировал на исключение Ангелины Тюриной из молодежной палаты при совете депутатов Балахнинского округа. «На мой взгляд, это решение совершенно глупое, неправильное и незаслуженное. Ангелина один из самых активных членов молодежной палаты Балахны и молодежного парламента», — сообщил он. По словам спикера, он дал балахнинским властям «серьезные рекомендации», но не стал говорить, в чем именно они заключались. «Они сами должны разобраться и понять, в чем были неправы. Нельзя приехать и всем там по головам настучать», — отметил председатель.

Конфликт возник после того, как Ангелина Тюрина на заседании молодежного парламента при заксобрании пожаловалась, что администрация Балахны не занимается благоустройством замусоренного Кубенцевского некрополя — небольшого кладбища с могилами воинов Великой Отечественной войны. Она сообщила Евгению Люлину, что члены палаты просили администрацию Балахнинского округа привести кладбище в порядок, однако местные власти, по ее словам, ничего не сделали, при этом глава муниципалитета запретил ей напрямую обращаться в отдел благоустройства.

После этого инцидента члены молодежной палаты коллективно решили исключить Ангелину Тюрину из своих рядов. 12 марта балахнинский совет депутатов собрался на внеочередное заседание и проголосовал за это решение. Девушка рассказала в соцсетях о том, что ее исключили за «дискредитацию власти», что вызвало большой общественный резонанс. Привести в порядок кладбище взялись волонтеры - футболисты и сотрудники клуба «Пари НН».

Недавно из молодежной палаты уволилась ее председатель Валентина Мартина. По ее словам, уйти она хотела давно, но негатив вокруг истории с некрополем подтолкнул ее к этому решению. Экс-руководитель палаты рассказала, что коллективное решение об исключении Ангелины Тюриной было принято по ряду причин. «Дело не в том, что она выступила с этой проблемой. Она некорректно преподнесла информацию, сказав, что администрация бездействовала после нашего обращения. Это не так. Когда мы в первый раз ездили на Кубенцевский некрополь, то видели, сколько было спилено деревьев. Они лежали вдоль заборов, потом их вывезли. Также Ангелина обращалась в школы с презентацией проектов, не включенных в план молодежной палаты, хотя должна была нас уведомить», — рассказала Валентина Мартина.

Ангелина Тюрина уверена в том, что ее исключили за справедливую критику. В результате общественного резонанса нижегородские полицейские начали расследование по факту возможного мошенничества при благоустройстве кладбища по муниципальному контракту. По версии следствия, в мае-июле 2024 года подрядчик мог похитить 1,3 млн руб. при стоимости работ по договору в 1,7 млн.

Анастасия Титова