«Росатом» и «Роснефть» анонсировали долгосрочный контракт на атомный ледокол

«Росатом» и «Роснефть» (MOEX: ROSN) планируют подписать долгосрочный контракт на строительство атомного ледокола, который закрепят за проектом «Восток Ойл». Об этом сообщил в интервью «Интерфаксу» спецпредставитель «Росатома» по Арктике Владимир Панов. Когда планируется подписание, он не уточнил. Какие-либо параметры документа также не приводятся.

«Восток Ойл» — флагманский актив «Роснефти», он предусматривает освоение нефтяных месторождений на Таймыре. Сейчас проект включает 60 лицензионных участков, его ресурсная база составляет 7 млрд т нефти.

В марте президент Владимир Путин заявил, что стране необходимо увеличить количество торговых судов, способных осуществлять перевозки в арктических водах. Базовый сценарий развития судостроения предполагает, что до 2036 года российские верфи построят более 1,6 тыс. гражданских судов и морской техники. Первый вице-премьер Денис Мантуров говорил, что повышенное внимание уделяют строительству ледоколов.