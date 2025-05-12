В России планируют построить более 1,6 тыс. гражданских судов до 2036 года

Базовый сценарий развития судостроения предполагает, что до 2036 года российские верфи построят более 1,6 тыс. гражданских судов и морской техники. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании премьер-министра Михаила Мишустина со своими заместителями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам господина Мантурова, в приоритете — суда для Северного морского пути и транспортного коридора Север—Юг. Акцент делают на развитии компетенций по крупнотоннажным проектам, включая танкеры для перевозки сырой нефти и газовозы, отметил он. Также повышенное внимание уделяют строительству ледоколов, судов обеспечения и технического обслуживания.

«Критически важно преодолеть структурные барьеры развития отрасли, на что и нацелена сама стратегия. В частности, она предусматривает глубокую модернизацию и ликвидацию нехватки построечных мест, в том числе за счет создания новых верфей. При этом необходимо кратно увеличить долю серийного строительства гражданских судов, что повысит их ценовую привлекательность»,— сказал Денис Мантуров (цитата по ТАСС).

Президент Владимир Путин во время выступления на Международном арктическом форуме в марте поручил правительству разработать проекты по развитию инфраструктуры и флота. Он также заявил, что задачи России в регионе должны иметь «исторический масштаб». В ближайшие десять лет на строительство новых кораблей и судов Военно-морского флота предусмотрено 8,4 трлн руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Президентский мостик».