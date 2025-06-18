Суд в Гааге отказался передать украинской компании активы «Газпрома»

Окружной суд Гааги отказался взыскать активы «Газпрома» (MOEX: GAZP) в Нидерландах в пользу украинской сельхозкомпании «Жнива», сообщают «Ведомости». Предприятие хотело получить компенсацию стоимости зерна, потерянного после того, как Запорожская и Херсонская области вошли в состав Россия.

«Жнива» торгует зерновыми культурами и до весны 2022 года арендовала в Запорожье и Херсоне 18 элеваторов. В декабре того же года «Жнива» подала иск к России в суд Запорожской области. В феврале 2023-го суд обязал Россию выплатить истцу 3,8 млрд гривен (9 млрд руб.) убытков и 567 795 гривен (1,3 млн руб.) издержек.

В июне 2024 года «Жнива» подала в тот же суд иск против «Газпрома» и двух его структур — нидерландской Gazprom International (оператор зарубежных проектов «Газпрома») и «Газпром капитала». Одесская компания попросила взыскать с них долг страны. Одновременно суд Гааги по просьбе «Жнивы» арестовал принадлежащие Gazprom International акции газодобывающей компании Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects.

«Жнива» обратилась в гаагский суд с иском к Gazprom International. Украинская компания требовала исполнить в Нидерландах решение запорожского суда в соответствии с Гаагской конвенцией о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским и коммерческим делам. Gazprom International просила отклонить заявление «Жнивы». Ответчик аргументировал это тем, что раз запорожский суд счел «Газпром» «вторым я» России, то на компанию распространяется государственный иммунитет.

В итоге гаагский суд «предварительно» решил, что спор носит невоенный характер, поэтому конвенция применима. Решение можно обжаловать в вышестоящих инстанциях.