Губерниев о Никитине в ЦСКА: Золотой телец снял усталость

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев уверен, что переход главного тренера Игоря Никитина из ярославского ХК «Локомотив» в ЦСКА обусловлен более высокой зарплатой. Об этом он рассказал «Матч ТВ».

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Фото: ХК «Локомотив» Игорь Никитин

Фото: ХК «Локомотив»

Господин Губерниев вспомнил, что после финала Кубка Гагарина Никитин ему в интервью рассказал об усталости и желании отдохнуть.

«Но его усталость сняло как рукой, когда ему насыпали злато. Деньги обладают таким ресурсом. Иногда чувствуешь усталость, а потом тебе звонят, предлагают высокооплачиваемую работу и у тебя сразу вырастают крылья. Поэтому здесь я Никитина не осуждаю, а наоборот, понимаю. Золотой телец выступил в роли своеобразного лекаря и снял усталость с Игоря Валерьевича аж на пять лет вперед»,— приводит «Матч ТВ» слова комментатора.

Напомним, что Игорь Никитин подписал с ЦСКА контракт на пять лет после четырех сезонов работы в «Локомотиве». По итогам сезона 24/25 ярославский клуб впервые стал обладателем Кубка Гагарина. Как объяснял сам Никитин, на его решение о переходе не повлияли финансовые вопросы и какие-либо конфликты: «Я все, что мог, — свои силы, эмоции, знания — отдал парням. Они стали самодостаточными, уверенными людьми и хоккеистами, которые в прошлом сезоне забрали все, что разыгрывалось. Мне нужна новая мотивация».

Алла Чижова