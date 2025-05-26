Наставник «Локомотива»: Я хочу отдыхать

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Игорь Никитин после финала Кубка Гагарина наслаждается выигрышем и планирует отдохнуть. Об этом он сказал в ходе эфира программы «Громко» с Дмитрием Губерниевым телеканала «Матч ТВ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 21 мая «Локомотив» впервые стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв челябинский ХК «Трактор».

«Сейчас перевариваем, осознаем, наслаждаемся. Приятные будни. Полностью сосредоточены на праздновании и ощущениях. Наслаждаемся этим Кубком. Мы принципы хоккея отстояли. Хоккей меняется, а принципы остаются: характер, искренность, честность, правила игры»,— рассказал Игорь Никитин в эфире.

Он пояснил, что у него не было «миссии» выиграть, но было понимание «груза», который лежит на команде и городе после авиакатастрофы, в которой погибла команда «Локомотива» в 2011 году.

«В Ярославле не просто любят хоккей, им живут. История Ярославля — трагедия, небесная команда… Каждый год мы ездим на кладбище, к парням на стелу. Мы всегда отдавали дань памяти. Но дань благодарности получилось отдать только на четвертый сезон. Мы смогли Кубок привезти к парням на монумент. Это до мурашек минуты»,— поделился наставник.

В финале сезона 2024/2025 выступали 14 воспитанников ярославского «Локомотива». По мнению главного тренера, это «реально талантливые ребята», которые заставляли самого Игоря Никитина и тренерский штаб ежедневно развиваться.

«Я счастлив, что ярославские парни в таком количестве стали чемпионами. Моя задача была совместить философию клуба с добычей результата. Для меня, как для тренера, самое важное, что парни смогли реализовать себя. Это дает самое большое удовлетворение»,— рассказал главный тренер.

Отметил Никитин и работу тренерского штаба, который, по его словам, не только помогал, но и «сопереживал, анализировал, давал связь с раздевалкой и на лавке», что в общем также привело к победе. Дмитрий Губерниев спросил Игоря Никитина о дальнейших планах — останется он в «Локомотиве» или нет.

«Насладиться выигрышем Кубка Гагарина, побыть с семьей и просто отдохнуть. У меня еще есть контракт с "Локомотивом". Будете вести переговоры? Нет, я хочу отдыхать. Я не устал от хоккея, я потратил много сил, моральных и физических»,— ответил Игорь Никитин.

Ранее ХК «Локомотив» сообщал, что соглашение с наставником будет действовать до конца сезона 2026/2027.

Алла Чижова