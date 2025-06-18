В Свердловской области в 2025 году восстановят лес на площади свыше 32 га

В течение 2025 года на территории Свердловской области планируют восстановить лес на площади более 32 тыс. га, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Денис Паслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Он рассказал, что весной и в начале лета высадили сосны и ели на территории свыше 4 тыс. га. «Важно, что наш регион полностью обеспечивает себя собственным посадочным материалом. К концу года хвойные высадим на площади почти 7,5 тыс. га. Еще 910 га предусмотрено под комбинированное восстановление»,— подчеркнул господин Паслер.

Напомним, 31 мая общая площадь лесных пожаров в регионе составляла 19 га. Было зарегистрировано также два пожара. На 1 июня площадь пожаров сократилась до 2 га.

Ирина Пичурина