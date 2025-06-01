Площадь лесных пожаров в Свердловской области снизилась до 2 га

Площадь лесных пожаров в Свердловской области составляет 2 га, следует из сообщения «Авиалесохраны».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 2 га (Свердловская область)»,— указывает ведомство. Данные актуальны на полночь с 31 мая по 1 июня.

В тушении участвуют 50 сотрудников ФГУ Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов». В регионе действует особый противопожарный режим.

Напомним, сутками ранее общая площадь лесных пожаров в регионе составляла 19 га. Было зарегистрировано также два пожара.

Анна Капустина