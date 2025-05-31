В Свердловской области горят леса на площади 19 га

В Свердловской области площадь лесных пожаров составляет 19 га, следует из данных федеральной «Авиалесохраны».

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«2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 19 га (Свердловская область)»,— указано в сообщении ведомства. Данные актуальны на полночь с 30 на 31 мая.

В тушении участвуют 50 сотрудников «Уральской базы авиационной охраны лесов». В Свердловской области действует противопожарный режим.

Напомним, за прошедшие сутки в Свердловской области МЧС потушило 21 пожар. Три из них произошли в жилом секторе, еще один — на животноводческой ферме.

Анна Капустина