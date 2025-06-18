Пляжи Сочи вновь открыты после шторма

В Сочи сняты ограничения на купание в море: городские пляжи возобновили работу в полном объеме. Как сообщили пресс-службе администрации города, решение принято на фоне стабилизации погодных условий — ночной шторм миновал побережье, море вновь открыто для отдыхающих. На всех официальных пляжах вывешены сигнальные флаги, подтверждающие допуск к воде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Перед началом дня территории привели в порядок: проведена санитарная очистка после непогоды, установлено пляжное оборудование, обработаны контактные поверхности. Вода в акватории, согласно данным Роспотребнадзора, соответствует санитарным нормам — результаты проб не выявили отклонений.

Тем не менее в отдельных районах побережья сохраняется слабое волнение. Решение о временном ограничении доступа к воде на таких участках могут принимать арендаторы, ориентируясь на текущую обстановку. Средняя температура воды в Черном море сегодня составляет +21градус, условия для отдыха признаны благоприятными.

Пляжи Сочи работают с 8:00 до 20:00. Для получения справочной информации действует «горячая линия» департамента курортов и туризма администрации города.

Вячеслав Рыжков