Казанский баскетбольный клуб УНИКС и главный тренер Велимир Перасович продлили контракт по схеме «1+1». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран УНИКС продлил контракт с главным тренером Велимиром Перасовичем

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ УНИКС продлил контракт с главным тренером Велимиром Перасовичем

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Велимир Перасович возглавляет УНИКС с 2021 года. Под его руководством команда в сезоне 2022/23 впервые стала чемпионом Единой Лиги ВТБ и победителем чемпионата России.

В 2024 году УНИКС выиграл регулярный чемпионат и дошел до финала плей-офф, а в 2022 году завоевал бронзовые медали турнира.

В прошедшем сезоне команда заняла третье место в регулярном чемпионате. В четвертьфинале УНИКС обыграл «Автодор» (3:0), уступил ЦСКА в полуфинале (0:4), после чего победил «Локомотив-Кубань» в серии за третье место (3:1).

Анар Зейналов