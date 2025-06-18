WSJ: США пока не приняли решения об атаке на Иран

На прошедшем в Белом доме США совещании не было принято решения об ударах по Ирану для поддержки Израиля, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников. По их словам, президент США Дональд Трамп рассматривает несколько вариантов действий. В частности, господин Трамп хочет заручиться гарантией, что Иран не сможет развивать свой ядерный потенциал, пояснили чиновники.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», назвав целью уничтожение ядерной программы Ирана. В ответ иранские военные начали обстреливать территорию Израиля. Израильские власти допускали вмешательство США. Источники канала ABC сообщили, что Вашингтон может начать военные действия против Тегерана в течение 24–48 часов.

Подробности — в материале «Ъ» «Диверсия огромного масштаба».