«12 канал»: власти Израиля допустили вмешательство США в войну с Ираном

Израильские чиновники считают, что США близки к решению о вмешательстве в операцию против Ирана, сообщает «12 канал». По их мнению, президент Дональд Трамп склоняется к поддержке военных действий, и после совещания с советниками по национальной безопасности в Белом доме может быть принято окончательное решение.

Aхios также сообщал, что Трамп допускает возможность нанесения ударов по иранским объектам. Министр обороны Израиля Исраэль Кац планирует обсудить ситуацию с главой Пентагона Питом Хассетом 17 июня. Это будет их второй разговор за три дня.

The New York Times ссылается на данные разведки, согласно которым Иран готовит удары по американским базам на Ближнем Востоке в случае вмешательства США. Иран также может заминировать Ормузский пролив, чтобы заблокировать американские корабли, а поддерживаемые Тегераном хуситы могут возобновить атаки на суда в Красном море.