Израиль атаковал в Иране объект по производству центрифуг для обогащения урана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что более 50 ее истребителей нанесли удары по целям в Тегеране. В их числе был объект по производству центрифуг для обогащения урана.

Помимо этого израильская армия атаковала несколько объектов по производству вооружений, включая объект по выработке сырья для сборки ракет класса «земля—земля» и ракет класса «земля—воздух». Иран атаки пока не комментировал.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев». Ее целью названо уничтожение ядерной программы Ирана. В результате авиаударов в республике погибли, по данным иранских властей, не менее 220 человек. Вчера ЦАХАЛ нанес удары по ракетным пусковым установкам в Иране.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Диверсия огромного масштаба».