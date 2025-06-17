Армия Израиля нанесла удары по ракетным пусковым установкам в Иране

ЦАХАЛ завершил атаку по пусковым установкам и складам ракет «земля-земля» «в самом сердце Ирана». Всего были атакованы 12 районов запусков ракет и арсеналов. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля. Там заявили, что уничтоженные ракеты «были нацелены на израильских граждан».

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев». Ее цель — уничтожение ядерной программы Ирана. В результате обстрелов в республике погибли не менее 220 человек и пострадали более 1,8 тыс.

Власти России обеспокоены атаками Израиля. В МИДе назвали удары по атомным объектам Ирана незаконными и заявили, что они толкают мир к ядерной катастрофе. Ведомство призвало израильские власти прекратить налеты.

Подробнее — в материале «Ъ» «Диверсия огромного масштаба».