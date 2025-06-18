FT: Трамп был раздражен поездкой Макрона в Гренландию

Президент США Дональд Трамп был раздражен поездкой президента Франции Эмманюэля Макрона в Гренландию. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на трех источников среди участников «Группы семи» (G7).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

По словам собеседников издания, недовольство президентом Франции повлияло на решение Дональда Трампа досрочно покинуть саммит G7 в Канаде. В то же время неназванный британский чиновник заявил изданию, что глава Белого дома просто устал от «семерки».

Макрон посетил Гренландию 15 июня для обсуждения вопросов безопасности в Арктике. Там он встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и премьер-министром Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном. Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США.

Подробнее о попытках США купить остров — в материале «Гренландия не продается».