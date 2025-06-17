В МВД Армении опровергли информацию о задержании Карапетяна

Глава ГК «Ташир» Самвел Карапетян не был задержан, заявили в МВД Армении. Об этом сообщает «Sputnik Армения». Брат предпринимателя заявил радиостанции, что тот находится у себя дома. Источник «Ъ» сообщил, что бизнесмен все же был задержан сотрудниками МВД, однако позже его отпустили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самвел Карапетян

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Самвел Карапетян

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В доме господина Карапетяна прошли обыски. Их провели сотрудники Службы национальной безопасности Армении, передает телеканал А1+.

Канал отмечает, что за несколько часов до начала обысков господин Карапетян выступил в защиту Армянской апостольской церкви. «Небольшая группка, забыв историю армянского народа, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Армянскую церковь, на армянский народ. Я всегда был на стороне Армянской церкви и армянского народа. Если политикам не удастся (разрешить ситуацию.— "Ъ"), то мы по-своему вмешаемся в эту кампанию против церкви»,— сказал он в интервью News.am.

Бизнесмен заявил это на фоне нападок на церковь со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В мае он назвал церкви «чуланами, заваленными мусором», заявлял, что епископы нарушают обет безбрачия. Его супруга назвала представителей духовенства изуверами и педофилами.