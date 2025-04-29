Партию хризантем в 120 срезов уничтожат в Петербурге из-за карантинного заболевания

Сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора признали партию хризантем запрещенной к ввозу в Россию. Причина кроется в карантинном заболевании, сообщили в пресс-службе ведомства.

Цветы находились на складе временного хранения в Санкт-Петербурге. При проведении контроля у растений выявили характерные признаки заболеваний. В ходе лабораторных исследований установили, что в партии цветов есть возбудитель белой ржавчины (Puccinia horiana Henn.).

Специалисты запретили ввоз в Россию 120 срезов цветов. Выращенные в Нидерландах хризантемы подлежат уничтожению.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Россельхознадзор с начала 2025 года сжег почти 10 тыс. зараженных цветов, прибывших в Петербург.

Татьяна Титаева