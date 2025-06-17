Баскетбольный «Зенит» остался без главного тренера

Испанец Хави Паскуаль покидает баскетбольный клуб «Зенит» по истечении срока контракта, сообщила пресс-служба петербургской команды. С ним во главе «Зенит» единственный раз в истории стал чемпионом Единой лиги ВТБ.

Имя следующего тренера не называется.

Паскуаль — рекордсмен клуба по количеству матчей на посту главного тренера. У него их 308, из них 215 были выиграны. Команда под его началом еще трижды добиралась до медалей Единой лиги ВТБ (две бронзы и серебро в завершившемся в июне сезоне) и один раз вышла в четвертьфинал Евролиги.

Роман Левищев