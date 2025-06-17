«Внимание к Карпину-тренеру, где бы он ни работал, всегда было повышенное»

Первая пресс-конференция Валерия Карпина состоялась в Новогорске на базе футбольного клуба «Динамо». Новый наставник бело-голубых ответил на вопросы журналистов и болельщиков, а также заявил, что верит в чемпионство команды. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Первое, что интересовало представителей прессы, это совмещение постов Карпина в «Динамо» и сборной России. Вопросов по этому поводу было много, ведь если главную команду страны допустят до международных турниров, тренеру придется оставить работу в клубе. Болельщиков заверили, что этот тонкий момент прописан в контракте, и у «Динамо» точно будет время, чтобы найти замену. Об этом говорил генеральный директор клуба Павел Пивоваров: «Мы работаем в циклах, нашими циклами являются сезоны, и, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы этот цикл не прерывался. С РФС достигнута договоренность о том, что до начала официальных матчей согласие не будет отозвано, и мы заблаговременно будем знать, когда этот вопрос будет поднят».

Но в ближайшее время о допуске сборной речь, скорее всего, не пойдет, так что с большой долей вероятности два сезона у Валерия Карпина будет. Кстати, у него открыто спросили о критике его совмещения постов на федеральном спортивном телеканале:

«— В последние дни эксперты телеканала "Матч ТВ" в один голос вдруг стали критиковать совмещение постов. Как вы считаете, это совпадение, или кто-то действительно запустил кампанию против Карпина в "Динамо"? — То, что эта кампания, я даже не предполагаю, а знаю, откуда она идет. Ну это будет на их совести».

Конечно, болельщиков интересовало, сможет ли новый тренер привести команду к титулу. Наставник заверил, что сделает для этого все возможное: «Если бы я не верил, что каждую игру будем выигрывать, то, наверное, даже не тренировал никого. Соответственно, если мы будем каждую игру выигрывать, 100% станем чемпионами».

Встреча Карпина с представителями прессы продолжалась больше часа. И в процессе этого общения даже был продлен до 2030 года контракт с молодым перспективным нападающим Ярославом Гладышевым. Получилась неожиданно, но организаторы все разложили как по нотам. Сам Гладышев тоже «сыграл» неплохо. По поводу «Спартака» Карпина, конечно, тоже спрашивали, но здесь тренер ничего нового не сказал, напомнив, что работал не только с красно-белыми. Также он с уверенностью заявил, что нынешнее «Динамо» — самый сильный клуб, который ему доводилось тренировать. А под занавес встречи наставнику даже подарили игрушку Лабубу, этакого милого монстрика из сказочной вселенной. Кстати, самого Карпина тоже часто выставляли монстром и совсем не сказочным, мол, он своим игрокам на базе даже сахар запрещает, но Валерий Георгиевич, развеял эти легенды: «Сахар можно и здесь, и в сборной тоже. То, что вам лепят, что запретили все и здесь тюрьма, спортсменов кормят похлебкой с черным хлебом — бред сумасшедшего. Много чего говорят».

И, скорее всего, говорить еще будут. Внимание к Карпину-тренеру, где бы он ни работал, всегда было повышенное. «Динамо» точно исключением не станет, и в ближайшее время на атрибутике бело- голубых появится уже легендарный слоган «Валера, верим».

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Владимир Осипов