Росавиация предложила летать в ОАЭ с пересадкой

Росавиация сообщила, что российские и арабские авиакомпании выполняют 53 плановых рейса между Россией и ОАЭ в день. При этом из-за закрытия воздушного пространства Ирана время перелетов увеличилось, в том числе из-за приземлений для дозаправок самолета.

«Предлагаем рассмотреть альтернативные возможности для перелета из ОАЭ в Россию, используя промежуточную пересадку в Стамбуле. Между ОАЭ и Турцией, в частности, совершают рейсы Emirates и Turkish Airlines»,— говорится в сообщении Росавиации.

Как уточнило ведомство, рейсы между двумя странами выполняют авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», «Сибирь», Flydubai, Emirates, Air Arabia и Etihad Airways. Там добавили, что билеты на рейсы есть в обоих направлениях.

Пресс-служба Росавиации также добавила, что для удовлетворения выросшего спроса «Аэрофлот» перевел рейсы в Дубай на широкофюзеляжные Boeing 777 вместо Boeing 737. Замена судов позволила увеличить провозную емкость на 90 дополнительных мест на каждом рейсе.

15 июня АТОР сообщила, что около 2 тыс. российских туристов не могут улететь из ОАЭ из-за закрытого неба над Ираном. До эскалации ирано-израильского конфликта почти все авиамаршруты между Россией и ОАЭ проходили через Иран.

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Петр Бузлаев