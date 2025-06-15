Около двух тысяч туристов из РФ застряли в ОАЭ из-за закрытия неба над Ираном

Около 2 тыс. российских туристов не могут вылететь из Объединенных Арабских Эмиратов из-за закрытия неба над Ираном. В их числе как те, кто отдыхал в ОАЭ, так и те, кто следовал транзитом в Россию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Данные подсчитаны на вечер 14 июня.

«Ирано-израильский конфликт ударил по турбизнесу — но со стороны ОАЭ. Самый большой транзитный поток в ОАЭ на возврате в РФ — из Юго-Восточной и Южной Азии. Основной пересадочный хаб для россиян в ОАЭ — Дубай (Emirates, flydubai), но также пересадки на пути в Россию делают в Абу-Даби (Etihad, Air Arabia Abu Dhabi) и Шардже (Air Arabia)»,— сказано в сообщении АТОР.

В АТОР объясняют, что до ирано-израильского кризиса почти все маршруты из России в ОАЭ шли через воздушное пространство Ирана. Теперь авиакомпании вынуждены предлагать альтернативные маршруты, из-за чего многие рейсы отменяются или переносятся. В АТОР уточнили, что ожидающим вылета туристам продлили срок пребывания в отелях ОАЭ.

Екатерина Отрашкевич