Даниил Медведев и Мирра Андреева сыграют в миксте на US Open

Первые ракетки России Даниил Медведев и Мирра Андреева примут участие в турнире смешанных пар US Open. В этом году турнир пройдет в качестве эксперимента в Нью-Йорке 19 и 20 августа, за несколько дней до начала соревнований в одиночном разряде. На данный момент известны 14 из 16 дуэтов.

В частности, вместе сыграют мужская первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и американка Эмма Наварро, лидер женского рейтинга белоруска Арина Соболенко и болгарин Григор Димитров, испанец Карлос Алькарас и британка Эмма Радукану, полька Ига Швёнтек и норвежец Каспер Рууд, грек Стефанос Циципас и испанка Паула Бадоса, американец Тейлор Фритц и Елена Рыбакина из Казахстана, Лоренцо Музетти и Джасмин Паолини (оба — Италия), Фрэнсис Тиафо и Мэдисон Кис (оба — США).

Матчи в миксте будут проходить только на двух главных аренах Национального теннисного центра — «Артур Эш» и «Луи Армстронг». Каждый сет будет проходить до четырех, а не до шести выигранных геймов с уже привычным розыгрышем супер-тай-брейка вместо третьей партии.

Подробнее о турнире — в материале «Ъ» «Шлем на три недели».

Евгений Федяков