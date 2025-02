Шлем на три недели

Организаторы US Open, одного из четырех чемпионатов Большого шлема, решились на неожиданную трансформацию расписания своего турнира. В этом году впервые за всю историю мейджоров состязания смешанных пар состоятся за несколько дней до начала матчей в одиночном разряде. Более того, за исключением финала, партии будут проходить до четырех, а не до шести выигранных геймов. При этом, желая привлечь к смешанному разряду ведущих игроков, организаторы увеличили призовой фонд турнира в миксте сразу в пять раз, и его победители получат $1 млн.

Фото: John Walton / PA Images / Getty Images После реформирования микста на US Open в смешанном разряде турнира Большого шлема смогут принять участие такие звезды тенниса, как Карлос Алькарас и Арина Соболенко

Организаторы US Open, заключительного в сезоне чемпионата Большого шлема, объявили об изменениях в расписании своего турнира. Его основная часть, как и планировалось ранее, стартует в Нью-Йорке в воскресенье, 24 августа, однако состязания в миксте пройдут уже 19 и 20 августа, во время квалификации в основную сетку одиночного разряда. В них примут участие 16 смешанных пар (то есть для победы потребуется выиграть по два матча за день), которым предстоит соревноваться по особым правилам. Каждый сет будет проходить до четырех, а не до шести выигранных геймов с уже привычным розыгрышем супертай-брейка вместо третьей партии.

Для микста задействуют корты Артура Эша и Луиса Армстронга — две главные арены Национального теннисного центра, а призовой фонд турнира смешанных пар на US Open возрастет сразу в пять раз: победителям вместо $200 тыс. гарантирован $1 млн.

Тем самым американские теннисные функционеры рассчитывают привлечь к миксту известных игроков, а возможно, и звезд первой величины. Неслучайно введено еще одно новшество: по рейтингу в это состязание будут отобраны лишь восемь пар, а еще столько же получат wild card.

Из пяти разрядов, в которых проходят соревнования на турнирах Большого шлема, микст считается наименее престижным. Как правило, в нем принимают участие парники либо одиночники, вылетевшие на ранних стадиях. Тем не менее неожиданное решение руководства US Open вызвало широкую реакцию спортсменов и специалистов, причем далеко не все выразили американцам поддержку. Например, прошлогодние чемпионы US Open итальянцы Сара Эррани и Андреа Вавассори заявили, что «с игроками по этому поводу никто не советовался», в данном случае речь идет о некоем «выставочном псевдотурнире, ориентированном на развлечение и шоу», да и вообще «принимать решения, руководствуясь лишь интересами прибыли, ошибочно».

В принципе подобная реакция понятна.

Наложение микста, пусть даже гипотетически весьма прибыльного, на квалификацию одиночки подойдет далеко не всем игрокам.

Кроме того, на неделе, предваряющей US Open, в теннисном календаре стоят один турнир АТР и два состязания WTA, в том числе имеющее довольно высокую категорию 500 в мексиканском Монтеррее. Элитные мастера туда в любом случае не поедут. Но проведение в Нью-Йорке мероприятия, способного заинтересовать игроков второй и третьей двадцаток мировых рейтингов, рассматривающих варианты получения игровой практики перед заключительным мейджором сезона, явно не служит интересам организаторов этих соревнований.

По мнению известного теннисного эксперта, члена комитета Международного теннисного зала славы Алексея Селиваненко, решение руководства US Open является «достаточно неожиданным», но пока его скорее следует рассматривать как эксперимент. «По сравнению с другими турнирами Большого шлема US Open наиболее подвержен различным новациям. Напомню, что именно там в 1970 году начал использоваться тай-брейк, а в прошлом году его организаторы начали позиционировать свой турнир как трехнедельный, рассматривая неделю перед стартом основных сеток одиночного разряда как резерв для привлечения публики. Посмотрим, как это новшество будет выглядеть на практике и последует ли примеру US Open какой-то из других турниров»,— сказал господин Селиваненко.

