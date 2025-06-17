Инвесторам не до торговли

Международные портфельные управляющие начинают все меньше бояться торговых войн, свидетельствует опрос Bank of America, переговоры США с Великобританией и Китаем вселяют осторожный оптимизм. Однако теперь на первый план могут выйти боевые действия между Израилем и Ираном. Российские управляющие считают, что наиболее негативное влияние на мировую экономику окажет вовлечение в конфликт США и перекрытие Ормузского пролива, но вероятность такого сценария оценивают невысоко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid / Reuters Фото: Brendan McDermid / Reuters

Июньский опрос портфельных управляющих, проведенный аналитиками Bank of America (BofA), свидетельствует о снижении рисков торговых войн. В анкетировании, которое проводилось 6–12 июня, приняли участие представители 222 фондов, в управлении которых находились активы на сумму $587 млрд. По данным опроса, лишь 47% респондентов назвали ключевым риском для мировой экономики на горизонте ближайших 12 месяцев риск торговых войн.

Несмотря на заметное снижение опасений раскручивания торговой войны, чему способствовали переговоры США с Великобританией и Китаем, этот риск в первой половине июня оставался ключевым для управляющих. С большим отрывом от него шли инфляционные риски и риски ужесточения политики ФРС (17%), а также рост доходности американских облигаций (16%).

В итоге портфельные менеджеры стали заметно более позитивно смотреть на перспективы мировой экономики — количество тех, кто ожидал замедления темпов роста, за месяц уменьшилось с 59% до 46%.

С учетом того, что опрос проводился до того, как Израиль нанес ракетный удар по Ирану, обострение ситуации на Ближнем Востоке не было учтено в опросе BofA. По мнению портфельного управляющего Astero Falcon Алены Николаевой, это обострение может сорвать настрой большинства портфельных менеджеров «на мягкую посадку экономики».

Ракетные обстрелы приведут к резкому росту геополитических рисков, но не стоит ждать автоматического вытеснения на второй план рисков торговой войны, считают опрошенные “Ъ” портфельные управляющие. Причина в том, что за последние два года Иран и Израиль уже в третий раз обмениваются ударами, но предыдущие два были краткосрочными и не перерастали в более масштабные конфликты. Поэтому роль данного фактора во многом будет зависеть от продолжительности боевых действий, а также от участников конфликта. «Если США вступят в конфликт напрямую, а физический рынок нефти окажется под реальным давлением дефицита, цена нефти легко может закрепиться и выше уровня $100 за баррель»,— отмечает Алена Николаева.

По мнению управляющего директора по инвестициям «ТКБ Инвестмент Партнерс» Игоря Козака, критичным для мировой экономики и рынков стала бы блокировка Ормузского пролива, что привело бы к росту стоимости нефти до $130 за баррель. Длительное удержание цен на таком уровне, что неизбежно при длительном дефиците нефти, приведет к росту инфляции в мире, что заставит мировые центробанки вернуться к циклу ужесточения ДКП.

Однако пока участники рынка в базовом сценарии ждут постепенного затухания конфликта. Этому способствует как уменьшение интенсивности ударов, готовность Ирана вернуться к переговорам, так и сохраняющееся пока дистанцирование США от конфликта. «Сценарий с перекрытием пролива малореалистичен, так как для Ирана, бюджет которого на критическую величину зависим от экспорта энергоносителей, данное действие невыгодно»,— считает Игорь Козак. Потому основными триггерами для рынков останутся инфляция, ставки и макроэкономические показатели. «В моменте, конечно, геополитика вернулась в топ-категорию tail risk (маловероятные события, которые могут привести к большим потерям или прибылям.— “Ъ”). Конфликт сейчас воспринимается как рутинизированный: рынок просто вшил дополнительную норму волатильности под такие эпизоды»,— отмечает Алена Николаева.

Несмотря на изоляцию российского фондового рынка, военный конфликт между Израилем и Ираном имеет важное значение для него.

По мнению главного макроэкономиста УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антона Прокудина, быстрое завершение конфликта приведет к снижению цен на нефть, что негативно скажется на внешней торговле России. Возвращение нефтяных котировок к уровням начала месяца (около $65 за баррель) негативно для нефтяных компаний, которые занимают около 50% российского фондового рынка. «В случае долгосрочного конфликта и глобальной дестабилизации будут повсеместно наблюдаться фиксация риска и уход в защитные активы, возможное ослабление курса рубля на фоне ухода долларовых инвесторов в деньги»,— оценивает Игорь Козак.

Виталий Гайдаев