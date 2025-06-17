Объем ввода жилья в Нижегородской области за пять месяцев снизился на 31%

В Нижегородской области за январь-май 2025 года введено 709,4 тыс. кв. м жилья. Это на 31,2% меньше в сравнении с тем же периодом 2024 года, подсчитали в Нижегородстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Из общей площади жилья большую часть, 559,4 тыс. кв. м, ввело население. В этом сегменте по сравнению с пятью месяцами 2024 года ввод сократился на 14,5%.

Снижение объема ввода жилья произошло в большинстве регионов Приволжского федерального округа, кроме Удмуртии, Чувашии, Пермского края, Оренбургской и Ульяновской областей. Больше всего темпы ввода нарастил Пермский край — на 23%, до 790,5 тыс. кв. м. Наибольшее сокращение произошло в Самарской области — на 36,9%, до 515,6 тыс. кв. м. По ПФО общий объем ввода жилья сократился на 11,7%, до 7,69 млн кв. м. При этом в целом по России он вырос на 2%, до 44,65 млн кв. м.

Как писал «Ъ-Приволжье», в правительстве Нижегородской области по состоянию на апрель 2025 года распроданность новостроек в регионе оценивали в 40%. По объектам, которые планируется ввести в эксплуатацию в текущем году, было продано 76% квартир.

За 2024 год ввод жилья в Нижегородской области вырос на 8,1% по сравнению с 2023 годом. Он достиг рекордных для региона 2,01 млн кв. м.

Галина Шамберина