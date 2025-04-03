Власти оценили в 40% распроданность нижегородских новостроек

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов провел вместе застройщиками антикризисный штаб в сфере строительства, обсудив проблемы, связанные с высокой ключевой ставкой ЦБ и удорожанием кредитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

«Понятно, что в период высокой ключевой ставки достаточно сложно работать и тем более начинать новые проекты. Конечно, ждем от банков послаблений. У нас задача пережить сложный период стагнации жилищного строительства с плавным переходом на рыночные отношения и рыночные условия кредитования после снижения ключевой ставки Распроданность нижегородских новостроек составляет около 40% при средних показателях по РФ чуть более 30%. При этом по объектам, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году, продано 76% квартир. Это обеспечивает необходимую надежность и выгодно отличает наш регион», — отметил Сергей Морозов.

Региональный штаб по предотвращению негативных явлений в сферах строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии начал работу в 2022 году. Он призван оперативно и точечно решать вопросы, возникающие между застройщиками, банками сектора и надзорными органами. В Нижнем Новгороде на 2025 год региональные власти прогнозируют сдать 398 тыс. кв. м многоквартирного жилья (ввод МКД в 2024 году в областном центре составил 489 тыс. кв. м).

Иван Сергеев