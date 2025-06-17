В Ростове повредили конструкцию с QR-кодом для голосования за проект фонтана

В Ростове-на-Дону вандалы повредили конструкцию с QR-кодом для голосования за проект фонтана на площади Ленина. Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ростова-на-Дону Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Из сообщения следует, что плакаты оперативно заменят, чтобы ростовчане смогли получить дополнительный доступ к голосованию.

Как ранее писал Ъ-Ростов, в Ростове-на-Дону проходит голосование за проект фонтана на площади Ленина возле гостиницы «АМАКС». На выбор представили пять проектов с различными вариантами фонтанов, зеленых насаждений, пешеходных дорожек, детских и спортивных зон отдыха. Голосование продлится до 30 июня на сайте муниципалитета.

Мария Хоперская