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В Ростове повредили конструкцию с QR-кодом для голосования за проект фонтана

В Ростове-на-Дону вандалы повредили конструкцию с QR-кодом для голосования за проект фонтана на площади Ленина. Об этом сообщает администрация города.

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Из сообщения следует, что плакаты оперативно заменят, чтобы ростовчане смогли получить дополнительный доступ к голосованию.

Как ранее писал Ъ-Ростов, в Ростове-на-Дону проходит голосование за проект фонтана на площади Ленина возле гостиницы «АМАКС». На выбор представили пять проектов с различными вариантами фонтанов, зеленых насаждений, пешеходных дорожек, детских и спортивных зон отдыха. Голосование продлится до 30 июня на сайте муниципалитета.

Мария Хоперская

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