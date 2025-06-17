В Новосибирске вновь объявлены тендеры на строительство трех концессионных школ

Повторно объявлен тендер на строительство школы на ул. Пролетарской в Новосибирске. Стоимость контракта составила более 1,79 млрд руб., указывается на портале госзакупок. В прошлый раз аукцион по этому объекту был объявлен в конце мая этого года, начальная стоимость тогда составляла 2,11 млрд руб. Образовательное учреждение будет рассчитано на 1,1 тыс. мест. Заявки на участие в торгах принимаются до 3 июля.

Также вновь объявлены тендеры по строительству школ на ул. Большая (1,64 млрд руб., ранее — 1,88 млрд руб.) и ул. Татьяны Снежиной (1,33 млрд руб., ранее — 1,48 млрд руб.). Объекты рассчитаны на 825 и 550 мест соответственно. Срок сдачи образовательных учреждений установлен до 20 декабря 2026 года.

Заказчиком во всех тендерах выступают компании, принадлежащие ООО «Новая школа». Учредителями последней являются «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (95%) и АО «Корпорация развития Новосибирской области».

Ранее областной минстрой принял решение о сносе концессионных школ, строительная готовность которых варьировалась от 14% до 22%. По словам замгубернатора Новосибирской области Романа Теленчинова, они находились в аварийном состоянии.

В 2021 году ООО «Пятая концессионная компания “Просвещение”» (входит в ГК «Просвещение») заключило концессионное соглашение с минобразования региона о строительстве шести образовательных учреждений. Изначально срок сдачи объектов был намечен на декабрь 2022 года, но в последствие неоднократно сдвигался.

Александра Стрелкова