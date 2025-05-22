Опубликованы пять тендеров на строительство концессионных школ в Новосибирске

Пять из шести школ, которые планировалось построить в Новосибирске по концессии, будут достроены после проведения тендеров. ООО «Школа в Кировском районе» намерена заключить контракт на строительство школы на 1100 мест по ул. Виктора Шевелева в Кировском районе за 2,1 млрд руб., соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ

Аналогичный тендер опубликовало ООО «Школа на Николая Сотникова». Компания ищет подрядчика на строительство школы на 1100 мест ул. Николая Сотникова в Кировском районе за 2,1 млрд руб. Заявки на участие в аукционе принимаются до 6 июня, итоги будут подведены 10 июня. Размер обеспечения заявки составляет 5% начальной максимальной цены договора. В качестве источника финансирования указаны собственные и привлеченные средства финансовых организаций.

Ранее «Ъ-Сибирь» писал, что опубликованы три аукциона по поиску подрядчиков для возведения школ на ул. Татьяны Снежиной (550 мест), ул. Пролетарская (1100 мест), по ул. Большая (825 мест). Заказчиком во всех тендерах выступают компании, принадлежащие ООО «Новая школа». Учредителями последней являются «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (95%) и АО «Корпорация развития Новосибирской области». Общая сумма, предусмотренная на строительство пяти школ, составляет 9,8 млрд руб.

Все эти школы в 2021 году по договору концессии обязалась построить ООО «Пятая концессионная компания “Просвещение”» (входит в ГК «Просвещение»). Изначально срок сдачи объектов был намечен на декабрь 2022 года, однако он неоднократно сдвигался.

В мае 2025 года региональный минстрой принял решение о сносе концессионных школ, строительная готовность которых варьируется от 14% до 22%. По словам замгубернатора Новосибирской области Романа Теленчинова, они находятся в аварийном состоянии.

Лолита Белова