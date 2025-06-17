Хоккейный ЦСКА объявил о назначении главного тренера Игоря Никитина
Московский хоккейный клуб ЦСКА объявил о заключении пятилетнего контракта с главным тренером Игорем Никитиным. Ранее специалист покинул ярославский «Локомотив», с которым в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги выиграл и регулярное первенство, и Кубок Гагарина.
Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ
Сообщается, что в тренерский штаб ЦСКА также войдут помощники Игоря Никитина — Дмитрий Юшкевич, Рашит Давыдов и Дмитрий Пирожков. Александр Попов и Владислав Брызгалов продолжат работу в столичной команде.
Игорь Никитин уже возглавлял ЦСКА с 2017 по 2021 год. С армейцами он выиграл Кубок Гагарина (2019) и еще два раза доходил до финала play-off (2018, 2021).
Подробнее — в материале «Ъ» «ЦСКА вернул тренера с Кубком Гагарина».