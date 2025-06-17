Трамп назвал Карлсона «чокнутым» из-за его позиции по конфликту в Иране

Президент США Дональд Трамп жестко охарактеризовал журналиста Такера Карлсона из-за его несогласия с позицией Белого дома по ирано-израильскому конфликту. Господин Карлсон активно выступает против участия Штатов в войне с Ираном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Пожалуйста, кто-нибудь объясните чокнутому Такеру Карлсону, что Иран не может иметь ядерное оружие!» — отметил господин Трамп в соцсети Truth Social.

Накануне журналист заявил, что возможная война с Ираном способна привести к краху американского влияния в мире и фактическому завершению президентства Дональда Трампа. По его мнению, США не готовы к масштабной войне на Ближнем Востоке.

На прошлой неделе Дональд Трамп говорил, что США готовы атаковать Иран в случае прямой угрозы, однако не будут поддерживать Израиль в наступательных операциях. При этом власти не отказываются от дипломатических способов разрешения конфликта. По данным Axios, новый раунд ирано-американских переговоров может пройти на этой неделе. Однако, по убеждению собеседников издания, он может стать последним, если США не увидят стремления Ирана к достижению соглашения.

Подробнее — в материале «Ъ» «По Тегерану — как по Бейруту».

Екатерина Отрашкевич