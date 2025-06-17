В Набережных Челнах возбуждено уголовное дело по факту убийства 48-летней женщины в одной из комнат общежития. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Набережных Челнах возбудили дело после убийства в общежитии

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Набережных Челнах возбудили дело после убийства в общежитии

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, во время застолья между 40-летним мужчиной и женщиной произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес потерпевшей множественные удары — сначала колюще-режущим предметом, затем ножкой табуретки. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Подозреваемый задержан, он полностью признал вину. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ведутся следственные действия.

Это уже второе уголовное дело об убийстве, возбужденное в Набережных Челнах за последние дни. Ранее стало известно о задержании 70-летнего мужчины, который, по данным следствия, в ходе ссоры жестоко избил 69-летнюю супругу. Она скончалась от полученных травм.

Анар Зейналов