В Набережных Челнах возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане возбуждено дело после гибели женщины в результате побоев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане возбуждено дело после гибели женщины в результате побоев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установили следователи, трагедия произошла 12 июня. В ходе конфликта с супругой 70-летний мужчина нанес ей множественные удары кулаками. Вскоре пострадавшая скончалась.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемый задержан, он признал вину. Ведутся следственные действия.

Анар Зейналов